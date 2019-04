Luigi Antonio Petroni è stato candidato alle elezioni regionali del 2018, nella lista Lega Salvini Molise, ottenendo 655 preferenze. Petroni è il Coordinatore Provinciale di Noi con Salvini di Isernia, nominato da Mazzuto.

Laureato in ingegneria presso l’Università degli studi di Roma, proveniente dalla Calabria, si stabilisce giovanissimo a Venafro in Molise dove mette su famiglia. Insegna presso l’istituto tecnico per geometra e svolge l’attività di libero professionista.

In passato già impegnato in politica presso il Comune di Venafro dove ha ricoperto i ruoli di assessore delegato al settore ambiente e Sanità prima, settore Lavori Pubblici poi, con delega anche di vice Sindaco. Ora una nuova sfida lo attende, quella delle Europee del prossimo 26 maggio come candidato per la Lega di Salvini.