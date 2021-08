di Tonino Atella

Tutto sta ad indovinare d’acchito il lato giusto da dove cominciare a contare per individuare e bere dalla storica terza cannella, essendo la prova storicamente irripetibile!

Un detto antichissimo, storico e che, come suol dirsi, affonda le proprie origini nella notte dei tempi. Tutti i Comuni ne hanno uno, particolarissimo, originale e tale da fare storia e cultura locale. Venafro ovviamente no sfugge a tanto ed eccolo puntuale, divertente e simpatico al massimo il detto popolare cittadino : “Vuoi essere o diventare Venafrano Doc ? Benissimo ! Devi bere alla Terza Cannella !”. Tanto però deve avvenire -e quì entrano in gioco storia, tradizioni, usanze, abitudini, cultura e modi di fare e pensare locali- dalla rinomata fonte pubblica di via Falca denominata “Le Quattro Cannelle”, avendo appunto quattro uscite d’acqua, ossia quattro cannelle. “Già -pare di sentire la domanda di tanti- ma da quale lato cominciare a contare, cioè da sinistra o da destra per individuare la terza cannella e bervi, essendo quattro le uscite, le cannelle d’acqua ?”. Qui sta il rebus, qui viene il bello! Chi si accinge a bere, deve decidere autonomamente da quale lato iniziare a contare per individuare finalmente la terza cannella e bere a sazietà l’acqua sorgiva e corrente che fuoriesce ! Se avrà iniziato dal lato giusto, e quindi se avrà bevuto realmente alla”Terza Cannella”, diverrà -statene certi- “Venafrano Doc”, con tutte le implicazioni positive e simpatiche del caso, viceversa dovrà rinunciare al … titolo paesano ! “Beh -la replica del tizio che cerca spasmodicamente la Terza Cannella per assurgere al titolo di “Venafrano Doc” – se ho sbagliato la prima volta, non avverrà altrettanto col secondo tentativo. Comincerò a contare dal lato opposto rispetto al primo tentativo ed individuerò finalmente la terza cannella per berne l’acqua che ne sgorga e diventare finalmente “Venafrano Doc” secondo tradizione !”. “E no, egregio signore -ribatte uno storico “Venafrano Doc”- troppo semplicistica siffatta sua conclusione ! Sarebbe troppo facile per tutti e come tale senza alcun valore. Di tentativi per individuare e bere alla Terza Cannella di via Falca se ne fa uno solo ed è assolutamente irripetibile. Se va bene, se cioè si è bevuto effettivamente alla terza cannella al primo tentativo, a seguire si avranno atteggiamenti e modi di fare e pensare tipici di Venafro ed all’insegna della più schietta ed autentica Venafranità, diventando così un vero e completo Venafrano Doc ! Viceversa non c’è alcunché da fare ! Non si è Venafrano Doc oggi né mai lo si diventerà!”. Le tradizioni … ; tutte particolarissime, originali e puntualmente simpatiche ! A proposito, voi che leggete avete bevuto alla “Terza Cannella” di via Falca a Venafro per il titolo di “Venafrano Doc”? Provare per credere. Del resto costa niente. Attenzione però, le regole storiche vanno rispettate, altrimenti non vale !