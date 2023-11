Settimo punto nelle ultime tre gare (dopo i due successi con Chieti in casa e a Termoli nel confronto tra cugini) per il Vastogirardi ad un passo da un colpaccio pesantissimo al ‘Ferrante’ di Piedimonte Matese, ma ripreso, sul finale, dalla formazione campana in quello che era un sostanziale derby considerando le tante sfide nell’Eccellenza regionale prima ed in D poi su questo campo.

Nel novero della contesa, i primi trenta minuti sono ad appannaggio dei giallocelesti altomolisani che creano di più ed hanno occasioni pericolose con Ceccuzzi, Fontana e Salatino (clamorosa l’iniziativa di quest’ultimo con la palla di poco a lato), a fronte di poche incursioni dei biancoverdi di casa con Napoletano, che ci prova anche di testa al 32′ non trovando il bersaglio grosso. Un minuto dopo i padroni di casa reclamano anche un penalty per un possibile tocco di mano in area di Visani. Al 36′ Cerroni è decisivo su un tiro dalla distanza di Napoletano, deviando la sfera in corner. Al 40′, però, i giallocelesti passano in vantaggio grazie a Caon. Al 45′ è ancora Napoletano – peraltro ex di giornata – a provarci per i padroni di casa con un numero in sforbiciata, che rischia di sorprendere Cerroni.

Nella ripresa, in avvio, dopo tre minuti arriva anche il raddoppio ospite con Iacullo, che sfrutta al meglio un assist di Ceccuzzi. Il Matese non ci sta e, al 57′, si rende pericoloso col subentrato Passewe, che sfiora il possibile gol che potrebbe rimettere in corsa i padroni di casa. Al 66′ Visani è determinante su tiro di Napoletano, ma, un minuto dopo, Passewe riporta in corsa i matesini, che al 70′ vanno anche vicinissimi al 2-2. Sul capovolgimento di fronte, c’è un calcio piazzato per il Vastogirardi affidato a Ruggieri, che mette i brividi a Palombo, il cui goffo intervento regala un corner alla formazione gialloceleste. Il Matese va poi ad un ulteriore passo dal 2-2 con Iadaresta al 77′ (errore a due passi dalla porta). Cerroni – per il Vastogirardi – è decisivo all’88’ con un intervento da applausi su di una conclusione da fuori area. Un minuto dopo, però, arriva la rete del definitivo 2-2 coi padroni di casa che impattano con Russo. Il finale è per cuori forti, ma il risultato non varia.

FC MATESE 2

VASTOGIRARDI 2

(primo tempo 0-1)

FC MATESE: Palombo (53′ Verzamanis), De Lucia, Lesi (53′ Passewe), Ricciardi (57′ Gomis), Gagliardini, Santoni, Marcucci (46′ Iacovoni), Bracaglia (57′ Russo Al.), Iadaresta, Napoletano, Langellotti. All.: Urbano.

VASTOGIRARDI: Cerroni, Camara (84′ Tocco), Zuccherato (69′ Panaro), Ceccuzzi, Ruggieri, Visani, Caon, Antogiovanni (90′ Ferrara V.), Fontana, Salatino (69′ Acunzo), Iacullo. All.: Marmorini.

ARBITRO: Spera di Barletta (Spagnolo–Magnifico).

RETE: 40′ Caon (V), 48′ Iacullo (V), 67′ Passewe (FCM), 89′ Russo Al. (FCM).