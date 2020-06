La Polisportiva Vastogirardi guarda al futuro e pensa al prossimo campionato di Serie D. Il Direttore Sportivo Giorgio Marinucci Palermo ha confermato in queste ore che la società sportiva del presidente Andrea Di Lucente, intenderà costruire una formazione di qualità puntando anche sui talentuosi giovani locali. Per questo Palermo e Crudele si avvarranno dell’esperienza e della collaborazione del navigato Michele Di Giacomo, che si occuperà del settore giovanile. Riconfermato, anche, per la prossima stagione, il giovanissimo e promettente Umberto Di Giacomo, al quale verrà assegnata, ancora una volta, la guida tecnica della formazione Juniores.