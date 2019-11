Sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa è l’obiettivo dell’ormai noto Bando Voucher del Ministero dello Sviluppo economico, che mette a disposizione 50 milioni di euro a fondo perduto per le PMI e le reti d’impresa che decidano di intraprendere un percorso di cambiamento ricorrendo alla nuova figura dell’Innovation Manager.

Per questo motivo la Camera di Commercio del Molise organizza a Isernia il 7 novembre 2019, ore 15.00, presso la Sala Convegni della sede camerale di C.so Risorgimento 302, un seminario gratuito rivolto alle PMI molisane. Finalità dell’incontro è quella di aiutare le piccole e medie imprese locali a comprendere l’importanza della trasformazione digitale e delle competenze innovative e approfittare delle opportunità offerte da un percorso di cambiamento con il supporto delle nuove figure strategiche di consulenza.

Durante l’incontro, un esperto del settore approfondirà i temi riguardanti le modalità per affrontare le opportunità di Impresa 4.0 con un approccio strategico, analizzando l’impatto della rivoluzione digitale sulle micro e piccole imprese. Nella seconda parte verranno illustrati nello specifico i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di partecipazione del Bando “Voucher per consulenza in innovazione”, che prevede il ricorso ad un consulente per la trasformazione digitale, l’Innovation Manager.

I Digital Innovation Manager sono professionisti che hanno il compito di favorire processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e sviluppare competenze, sul piano tecnico e manageriale, in grado di consentire la gestione dei profili di complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica. Inoltre sono in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale 4.0 nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso dei mercati finanziari e dei capitali.

L’evento rientra tra le diverse azioni formative/informative organizzate dal PID – Punto Impresa Digitale, progetto che il sistema delle Camere di Commercio sta realizzando a livello nazionale per accompagnare e sostenere la trasformazione delle PMI verso “Impresa 4.0”.

Programma e modulo di iscrizione sono disponibili sul sito www.molise.camcom.it.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio del Molise o scrivere a 0874-4711.