Secondo appuntamento targato Velo Club San Salvo domenica 7 aprile a Marina di Montenero di Bisaccia con lo svolgimento del Trofeo Porto Turistico Marina Sveva Montenero.

È una delle novità nel curriculum organizzativo del sodalizio sansalvese che è valevole come Campionato Regionale Uisp di cicloturismo e si lavora al meglio per organizzare un evento indimenticabile per tutti i partecipanti e gli amanti delle pedalate senza fretta in collaborazione con il ristorante La Pulce e Gaba Gelateria.

Il percorso è di 50 chilometri con partenza (alle 9:00) e arrivo a Marina Sveva di Montenero di Bisaccia: per chi volesse partecipare occorre inviare una mail a [email protected] indicando la lista dei partecipanti e il numero di tessera entro il 3 aprile.

La quota da versare è di 10 euro e per le iscrizioni dopo la data sopra indicata non verrà garantito il pacco gara. Saranno premiate le prime tre società con il maggior numero di partecipanti.