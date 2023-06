Dopo l’intervento del Tribunale per risolvere due sezioni bloccate a Campobasso, è stato ultimato lo spoglio di tutti i seggi delle elezioni regionali in Molise. Francesco Roberti con la coalizione di centrodestra composta da 7 liste ha riportato 94.770 preferenze, pari al 62,28%; Roberto Gravina con la coalizione progressista composta da 6 liste ha avuto 55.070 (36,28%) e infine Emilio Izzo con la lista Io non Voto… i soliti noti ha ottenuto 2.185 preferenze, pari a 1, 44% Il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti è Fratelli d’Italia (18,85%), seguito da Pd (12%) e da Forza Italia Berlusconi per il Molise (11,97%). La lista Il Molise che Vogliamo è quarta formazione (9,88%), quinta la lista del presidente Roberti Noi Moderati (7,48%). Il Movimento 5Stelle registra un tracollo e si ferma al 7% (alle scorse politiche il partito di Conte aveva riportato il 24% dei consensi in Molise). La Lega per Salvini premier ottiene il 6%, un punto percentuale sopra la soglia del quorum. Non sono arrivate al quorum previsto dalla legge (5%) 5 liste: Udc (centrodestra), Alternativa Verdi Sinistra, Socialisti, Progresso Molise Gravina Presidente (centrosinistra) e Io non Voto i soliti noti di Emilio Izzo, che ottiene lo 0,85%. Izzo non entra in Consiglio