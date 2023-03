Treno da Roma Termini fermo in stazione a Venafro per la spesa del capotreno in un supermarket cittadino

Quanto segue,accaduto comunque anni addietro, francamente ci mancava. L’episodio è stato riproposto dalle domande della trasmissione tv “L’eredità” condotta da Claudio Insinna, programma seguitissimo del tardi pomeriggio. La stranezza da una domanda del programma : un treno fermo a lungo in stazione, per quale motivo ? Il concorrente risponde ma sbaglia risposta ed il presentatore a quel punto chiarisce : il capotreno, arrivato anni orsono il convoglio da Roma Termini a Venafro e diretto ad Isernia, si era allontanato per la spesa in un supermarket a Venafro, col treno fermo per diversi minuti a Venafro nonostante il segnale verde per riprendere la marcia. Questa, tempo qualche minuto, poteva finalmente ripartire, ma solo dopo il rientro in treno del personale momentaneamente allontanatosi ! Francamente d’acchito è difficile crederci ma sentita la precisa domanda nel corso de “L’eredità”, ossia in un programma tv dall’alto indice di ascolto, vorrà dire che sarà realmente accaduto, anche se nel tempo andato ! Considerazioni conclusive sulla stranezza : si sarà almeno scusato del ritardo il ferroviere viaggiante?