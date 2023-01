Presto Venafro lo individuerà per il piacere goliardico di sorridere, divertirsi e promuovere quattro salutari risate

Sorridere è salute. E’ risaputo, se ne è convinti un pò tutti ed ogni occasione, ogni momento è quello giusto per sorridere, divertirsi e farsi quattro risate. “Una risata -pare suol dirsi- toglie il medico di torno” ed allora proviamo a suggerire un appuntamento dal sapore goliardico, ossia con gl’ingredienti giusti perché si sorrida, divertendosi ! L’occasione è alle porte a Venafro dove, ricordato che negli anni addietro con apposito e goliardico team di amici predisposti e preparati all’incombenza si elesse a conclusione di approfondita e partecipata indagine “Il Capo del Corso”, individuando un artigiano che era solito stazionare per lavoro al centro dell’abitato sino ad essere insignito del particolarissimo titolo di ”Capo del Corso”, cosa che tanto lo divertì, l’occasione -si diceva- torna a presentarsi a Venafro per designare “Il Tramentista” 2023, ossia colui che guarda tutto e tutti, che osserva senza soluzione di continuità quanto accade, facendosi continuativamente … i fatti altrui. “Il Tramentista”, appunto dialetto venafrano “italianizzato” che sta per osservare, guardare ed interessarsi h 24 dei fatti altrui ! Ed a giorni il nostro verrà designato al termine di approfondita indagine da parte di altro team di amici. Ovviamente il tutto in maniera simpatica e divertente, perché si sorrida di gusto ! Un modo goliardico per iniziare divertendosi l’anno nuovo, giusta la necessità di sorridere per star bene con mente e corpo.