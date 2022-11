A dirne l’organista M° Marciano Oliva

Torna l’appuntamento musicale prenatalizio a Venafro tanto atteso dalla collettività. Trattasi del Concerto di Natale, che quest’anno si terrà domenica 3 dicembre (h 19.30) nella monumentale e storica Chiesa dell’Annunziata, indubbiamente il più bel luogo di culto in stile barocco del Molise intero. A parlare dell’evento è lo stesso organista della serata, il M° Marciano Oliva di Venafro: “Trattasi di un concerto-attacca il musicista- diventato tappa fondamentale negli eventi ospitati nella Chiesa della SS. ma Annunziata di Venafro, nel cuore del centro storico. Un luogo di culto particolarmente amato dai venafrani ma anche dall’intero Molise, spesso agli onori della cronaca per i tanti pregi storici, artistici, culturali e religiosi in esso contenuti. Tra questi si annovera il prezioso organo a canne del ’600, con una trasmissione completamente meccanica, revisionato all’incirca un decennio addietro, con un’unica tastiera, canne in acciaio e posizionato all’ingresso in alto, in copertura alla navata centrale. Circa il concerto si tratta di un appuntamento prettamente natalizio con brani della migliore tradizione musicale del periodo, affiancati da lavori miei personali”. Sempre il M° Oliva : “E’un evento, il prossimo Concerto di Natale del 3 dicembre all’Annunziata, tantissimo sentito dalla collettività venafrana che ogni anno partecipa in massa all’evento. Il prossimo è il primo concerto dopo la ripresa dal covid, per cui ci aspettiamo un’atmosfera particolarmente sentita e partecipata”. La chiusura coi protagonisti dell’appuntamento : ”Assieme al sottoscritto all’organo –aggiunge l’interlocutore- ci saranno Nicandro Rodi alla tromba, Anna Aurora Greco al violino che é studentessa al Conservatorio Perosi di Campobasso, Davide Aureli al sax a sua volta allievo del Conservatorio del capoluogo regionale, nonché il soprano Angela Cicerone ed il tenore Gian Piero Frattaruolo. Un organico di assoluto affidamento, che é garanzia di una serata artistica di pregio. Ci aspettiamo perciò il pubblico delle migliori occasioni per condividere assieme la gioia del Natale che si avvicina, augurandoci la piena ripresa della vita sociale ed artistica”.