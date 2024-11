di T.A.

E’ un pericolo reale, ciononostante sta sempre lì a preoccupare tantissimo. Trattasi dell’albero d’alto fusto da mesi a terra nel Rava di Venafro, il corso d’acqua che chiude a sud l’abitato cittadino, che rappresenta una reale ostruzione per il deflusso delle acque, che é di conseguenza un potenziale pericolo in caso di piene e piogge torrenziali, ma che nessuno si attiva per la sua rimozione. E’ quanto affermano preoccupati lavoratori e residenti lungo il predetto Rava, i quali sollecitano l’intervento immediato di rimozione. “E’ da mesi a terra -spiegano questi ultimi- ma il Consorzio di Bonifica di Venafro preposto alla manutenzione di tale corso d’acqua non si adopera per rimuoverlo. Chiediamo che tanto avvenga nel breve, al fine di stoppare finalmente il potenziale pericolo e rasserenare noi tutti”. Preoccupazioni più che plausibili, del resto, ricordando le esondazioni degli anni precedenti con l’allagamento della piana di Venafro, i danni alle proprietà private e i pericoli che ne derivarono.