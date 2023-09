di T.A.

IL PLURISECOLARE TIGLIO DI FILIGNANO, RICCO DI STORIA E SEGNO INEQUIVOBABILE DI AMBIENTE SANO E SALUTARE

Piazza Municipio a Filignano, la porta sud del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e centro rinomato per la fresca aria collinare, un ambiente sano, per gli storici muri a secco frutto di saggezza popolare e per il Festival Internazionale del bel canto Mario Lanza che da decenni ha lanciato e fatto apprezzare Filignano ben oltre i confini nazionali. Ebbene sulla citata Piazza Municipio, a lato della casa comunale e giusto di fronte alla chiesa madre, vive da secolari un tiglio magnifico, imponente ed in piena salute che in passato ha anche dovuto vedersela con problemi seri di sopravvivenza ma che grazie alla saggezza umana prontamente intervenuta ha saputo riprendersi alla grande ed oggi è una delle attrattive della cittadina. Ecco quanto ne dice apposito cartello dal titolo “Il tiglio di Filignano” : “Nell’agosto del 1752 moriva Don Francesco Caracciolo, Duca di Miranda, titolare del Feudo detto Filignano, pertinenza della città di Venafro. L’Ecc.ma Signora Duchessa, Donna Gaetana di Silvay Alagon, sua vedova, eresse con denaro ereditario la chiesa sotto il titolo della Immacolata Concezione di Maria Santissima e fece piantare questo albero com’era antica consuetudine per tutti i luoghi sacri. Da allora l’ombra del tiglio diventò luogo di aggregazione di quei coloni che dalla Val Comino avevano cominciato a ricostruire Filignano. La sua muta presenza fu testimone di numerose generazioni e di molti eventi : alcuni lieti, come l’istituzione della prima municipalità decretata da Ferdinando II di Borbone nel 1840, altri tristi come le partenze dei primi emigranti e i soprusi dei soldati tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale”. In coda, i dati sul Tiglio di Filignano : Tilia Platyphillos, altezza 13 metri circa, diametro 1 metro circa, età 250 anni circa. Una gran presenza di vita arborea non c’è che dire, ricca di storia, di natura e che tutti -di Filignano e non- ammirano h 24 e proteggono senza soluzione di continuità !