di T.A.

I TIFOSI DEL NAPOLI A VENAFRO MANGIANO DI GUSTO LA … PASTA NAPOLI COL SIMBOLO DELLA SQUADRA PARTENOPEA

Il tifo sportivo, è risaputo, non ha limiti né confini. E in ogni sport è così. Nel calcio poi si arriva all’eccelso in quanto a tifo ! Si prenda un tifoso venafrano del “ciuccio” che ha fatto pervenire in redazione la “gustosa” foto della propria forchetta a tavola mentre “inforchetta” il simbolo della personale passione calcistica, il Napoli appunto, esaltandolo ulteriormente. Pasta asciutta infatti con tanto di “ N “ che campeggia al centro e che il nostro si appresta a gustare condita col l’ottimo sugo del saporito pomodoro della prodiga terra venafrana. Ed allora, a prescindere dalla condivisione o meno dello specifico tifo e ribadendo i meriti del “Ciuccio” per il bel campionato ultimo meritatamente vinto, “BUON APPETITO” carissimo tifoso del Golfo ma quest’anno -forse …- è altra storia ! O no …?