Trattasi di gaffe? Oppure di furbata mal riuscita? Sul comunicato inviato ieri, dall’ufficio stampa della Provincia di Isernia, compare un errore (poi giustificato come refuso) in cui alligna il tarlo del sospetto. Ad ogni modo, prima di inviare una nota, sarebbe meglio accertarsi che non vi compaiano errori che possono indurre a pensar male.

Con questo non intendiamo dubitare della professionalità della persona che ricopre il ruolo di addetto stampa nell’Ente di via Berta. Tutti noi commettiamo errori, la nostra redazione in primis. Ora, però, evitiamo di farne un affare di Stato, visto che qualcuno ci sta già ricamando sopra oltre il dovuto.

Il comunicato ha come oggetto la visita istituzionale del nuovo Questore di Isernia in Provincia.