Una tripletta per ripartire, nel migliore dei modi, dimenticare Sora e rilanciarsi con prepotenza verso la salvezza. Non succedeva da tempo immemore, il Termoli cala il tris con il Fossombrone al termine di una partita dominata in lungo ed in largo, con atteggiamento giusto ed una unione di squadra che fa la differenza.

Carnevale rivoluziona l’undici di partenza rispetto alla trasferta di sette giorni fa. Dentro Garzia, Thiaw ed Esposito per un classico 4-3-3. Gli ospiti si schierano a specchio ma devono fare a meno di capitan Pagliari e Germinale.

Dopo la classica fase di studio il Termoli si rende subito pericoloso al 10’ con un cross in mezzo di Hernandez che non trova Longo pronto a battere a rete da buona posizione; la palla termina di poco fuori. Il Fossombrone concede poco e, quando può, prova a portare pericoli dalle parti di Maresca. Al quarto d’ora, sugli sviluppi di un corner, conclusione di Monti con palla di poco fuori. Il Termoli è in palla e ha tanta voglia di riscattare la brutta prestazione di Sora così al 22’ arriva il vantaggio meritato, al termine di un’azione manovrata. Burzio si destreggia sulla sinistra e mette al centro un buon pallone per Hernandez che svirgola la sfera, ma serve l’assist involontario per Thiaw che a colpo sicuro mette dentro, facendo esplodere di gioia il “Cannarsa”. Per il senegalese è il primo gol in maglia giallorossa. Sull’onda dell’entusiasmo, poco dopo è ancora Hernandez a trovare lo spazio dal fondo, la palla danza in area senza trovare il compagno pronto alla battuta. Ma in campo c’è solo il Termoli e al 40’ ecco servito il raddoppio: corner di Longo e l’ottimo Barchi di testa anticipa tutti mettendo la sfera lì dove Amici non può arrivare. Anche per il difensore è il primo centro con la maglia del Termoli. La reazione dei marchigiani è sterile e solo a pochi istanti dal riposo si vede annullare la rete di Casolla sugli sviluppi di un calcio di punizione per un netto fuorigioco.

Alla ripresa dei giochi i giallorossi rimettono la stessa voglia della prima frazione, cercando il tris per chiudere la partita. Esposito al 2’ recupera palla e supera la difesa ospite imbeccando Burzio che perde l’attimo e conclude non trovando il bersaglio. Al 10’ è ancora il Termoli a rendersi pericoloso con Hernandez che stupisce con un doppio dribbling nello stretto, poi conclude, ma trova Amici che blocca e salva in due tempi. Sull’altro versante ci prova Fraternali dal limite dell’area, la palla finisce alta sulla traversa. Il Termoli è in un buonissimo momento e al 12’ Burzio conquista un calcio di punizione al limite dell’area di rigore. Sulla palla si porta Esposito che firma il 3 a 0 con una traiettoria sontuosa che non dà scampo ad Amici. La palla scavalca la folta barriera, poi si abbassa sotto la traversa e gonfia la rete con tanto di applausi a scena aperta. Il Fossombrone ormai in balia delle onde può solo star a guardare i giallorossi che continuano a fare il loro gioco. Al 18’ ancora una grandissima occasione del Termoli con un assist di Sicignano che recupera palla e invola Hernandez che si trova a tu per tu con Amici. Lo spagnolo conclude, ma il portiere marchigiano para evitando il tracollo dei suoi mandando la conclusione in corner. Succede poco fino alla fine, con i padroni di casa che non lasciano spazi e con un Fossombrone impreciso e senza idee.

Al fischio finale è festa giallorossa con la squadra che esulta sotto la curva “Guida” cullata dai cori dei tifosi termolesi. I giallorossi riprendono la marcia verso la salvezza a passo spedito e guardano già la trasferta di domenica prossima al “Dei Marsi” di Avezzano.

La classifica aggiornata

Questo il tabellino del confronto tra Termoli e Fossombrone terminato 3-0

Reti: 22’ pt. Thiaw, 40’ pt. Barchi, 12’ st. Esposito.

TERMOLI 1920: Maresca; Hutsol, Sicignano, Scoppa, Barchi; Garzia, Longo (27’ st Corcione), Thiaw (35’ st Gabrielli); Hernandez (40’ st Maiorino), Burzio (35’ st Caiazza), Esposito (35’ st Colarelli). All: Carnevale. A disposizione: Lombardo, Allegretti, Ousfar, Rinella.

FOSSOMBRONE: Amici; Bianchi (21’ st Palazzi), Urso, Rovinelli, Lorenzoni (24’ st Giacchina); Conti, Bucchi (36’ st Pandolfi. L.)), Procacci (41’ st Mea); Fraternali (20’ st Calvosa), Casolla, Battisti. All: Santini. A disposizione: Marcantognini, Camilloni, Brigidi, Pandolfi. R.

Arbitro: Spera di Barletta

Ammoniti: Scoppa, Esposito, Hernandez, Barchi, Rovinelli

Recupero: 2’ pt, 5’ st

redazione