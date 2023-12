Finisce 2-1 per i giallorossi che ora, pur rimanendo ultimi a 12 punti, vedono accorciarsi la classifica

Con un gol per tempo il Termoli ritrova la vittoria, cogliendo il primo successo in trasferta di questa stagione e rilancia prepotentemente le proprie ambizioni di salvezza. La coppia d’attacco Hernandez-Esposito regala al Termoli 3 punti che permettono ai giallorossi di agguantare in classifica Fano, Vastogirardi e Matese, proprio alla vigilia dello scontro diretto con i campani che sarà una sorta di prova del nove per Caiazza e compagni che hanno ritrovato a Monterotondo prestazione, gol e vittoria, la terza di questa stagione.

Formazioni confermate al fischio di inizio, Carnevale conferma il quartetto difensivo che tanto bene ha fatto col Chieti, con Hutsol accanto a Caiazza e Sicignano in panchina. In avanti tandem tutto qualità e fantasia Hernandez-Esposito con l’attaccante di San Martino che torna titolare dopo un mese. A Monterotondo non ci sono volti nuovi in organico, i rinforzi potrebbero essere ufficializzati in settimana.

La cronaca comincia con i padroni di casa che si fanno vedere dalle parti di Lombardo con Manca la cui conclusione termina fuori. La risposta del Termoli è affidata ai piedi di Esposito, l’attaccante prende la mira ma conclude di poco al lato. Al 27’ è ancora il Monterotondo a rendersi pericoloso con Malvestuto che trova Lombardo pronto alla risposta. Il Termoli passa alla mezz’ora con Hernandez che trova un corridoio libero e batte Benvenuti portando in vantaggio il Termoli. Il vantaggio giallorosso mette in crisi i padroni di casa che provano a reagire trovando anche il gol con Napoleoni annullato poi per fuorigioco. Ma il Termoli controlla con sicurezza, chiude ogni varco e cerca di colpire con veloci ripartenze. Così, prima dello scadere, prima Rinella calcia alto al 37’ e poco dopo Gabrielli lo imita con un colpo di testa.

Nella ripresa si aspetta la reazione del Monterotondo alla ricerca del pari. I laziali si fanno vedere subito con Riccucci chiuso da Hutsol in corner. Il Termoli è in partita, soffre e risponde colpo sul colpo, tanto che al 13’ raddoppia con Esposito che sugli sviluppi di un calcio di punizione trova la rete che mette al sicuro il Termoli. Il secondo gol dei giallorossi taglia le gambe ai padroni di casa che tardano a reagire e così al 21’ ci prova ancora il Termoli con un tiro rasoterra di Hernandez che non impensierisce, però, il portiere. Il Monterotondo prova a svegliarsi a metà ripresa e il più attivo è il trequartista Napoleoni, un passato importante in giro per l’Europa, che si fa vedere dalle parti di Lombardo prima con un diagonale, e poco dopo con un calcio di punizione fuori misura. Carnevale si tutela con Sicignano in campo al posto di Esposito, ma alla mezz’ora ci prova anche Scaffidi, ma la sfera termina fuori e al 39’ il calcio di punizione di Riccucci viene respinto in corner dall’ottimo Lombardo. Il portiere giallorosso può far poco al 40’ sulla conclusione vincente dello stesso Riccucci, su in tiro da fuori rimpallato che accorcia le distanze e riapre la gara. Il Termoli soffre, stringe le maglie ma prova ancora una sortita offensiva con il neo entrato Vitiello che al 42’ calcia fori un bel diagonale. L’ultimo brivido per il Termoli, in pieno recupero è la punizione del solito Napoleoni che termina di poco alta sulla traversa.