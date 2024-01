3 punti preziosi in chiave salvezza per i giallorossi nella trasferta marchigiana nella 19° giornata del girone

Ci sono vittorie più importanti di altre e quella che il Termoli centra ad Ascoli può essere determinante per la corsa alla salvezza. I giallorossi rialzano la testa dopo la sconfitta di sette giorni fa con il Senigallia e trovano tre punti in trasferta pesantissimi, perché ottenuti in uno scontro diretto con una concorrente alla permanenza in serie D. Si è giocato al “Don Mauro Bartolini” di Ascoli, ma sembrava di essere al “Cannarsa” perché in curva c’erano una cinquantina di tifosi che per tutta la partita hanno sostenuto i giocatori intonando cori senza mai fermarsi e alla fine della partita è stato bellissimo il feeling tra squadra e tifosi per festeggiare una vittoria che accorcia la classifica.

Carnevale ritrova tutto il gruppo a disposizione, dopo l’emergenza di sette giorni fa e disegna un 4-3-3 con l’esordio dell’under Maresca tra i pali, Thiaw a centrocampo e le tre bocche di fuoco per eccellenza davanti. Sull’altra sponda Seccardini deve rinunciare all’esperto Minicucci, unico assente nell’Atletico.

Il match comincia sotto il sole di Ascoli. La partita è molto equilibrata, il Termoli prova a prova a sbloccare subito il risultato, ma l’Atletico non concede spazi. La prima azione è dei padroni di casa al 18’ con un traversone di Valentino da sinistra, la palla attraversa l’area e finisce laterale alla porta. Pochi minuti dopo la reazione dei giallorossi che sblocca il risultato: al 20’ una punizione da trequarti di Scoppa per Hernandez che crea una bella sponda in area e Burzio approfitta di testa e gonfia la rete. Il Termoli è in vantaggio, ma l’Ascoli tenta sin da subito di riportare il punteggio sul pari con Clerici che al 33’ prova la conclusione dai ventidue metri , ma il palo salva Maresca. Sulla ribattuta lo stesso centrocampista conclude, ma calcia alto. Al 37’ ci provano ancora i bianconeri con un corner di Traini che svetta di testa, la palla finisce sopra la traversa. L’Atletico continua a spingere alla ricerca del pari, il Termoli si abbassa troppo e concede spazi dove i padroni di casa si buttano. Il pareggio arriva due minuti dopo con un corner di Vechiarello per Feltrin che crossa per Clerici che mette dentro di testa. Il risultato si riporta sul pari e le squadre rientrano negli spogliatoi.

Nella ripresa Carnevale butta subito nella mischia Ousfar al posto di un irruento e Thiaw e ridisegna la squadra. Ma è l’Atletico Ascoli a partire meglio e già al 1’ minuto i padroni di casa provano a portarsi in vantaggio con Feltrin, la palla termina però di poco fuori. I marchigiani ci riprovano poco dopo, prima con Traini che impatta di testa su traversone di Clerici, ma la sfera termina fuori, e poi con Ciabuschi che non trova la porta su assist di Valentino. Il Termoli soffre, stringe i denti, ma si organizza e colpisce. I giallorossi prendono metri e tornano in vantaggio al 10’: lungo lancio di Longo che trova in corridoio Hernandez, sul filo del fuorigioco, l’attaccante controlla e serve l’accorrente Ousfar che prende la mira e di giustezza non dà scampo a Pompei che accenna solo l’intervento. Il 2-1 del Termoli taglia le gambe ai padroni di casa che non riescono a reagire e quando trovano gli spazi, vanno a sbattere contro l’attenta difesa giallorossa. Il Termoli potrebbe segnare ancora al 16’ quando una ripartenza porta tutta la prima linea in vantaggio numerico sulla difesa di casa, ma l’apertura di Burzio per Hernandez, al limite dell’area, non trova lo spagnolo pronto alla conclusione. Carnevale, allora, butta nella mischia anche Sicignano a difendere il prezioso vantaggio ed il capitano si erge a baluardo sui traversoni dei marchigiani. Le ultime emozioni della gara sono una conclusione sbilenca di Severini, con palla che termina a lato ed un tiro di Ciabuschi che impegna Maresca attento nella deviazione. Poi è festa giallorossa per una vittoria fortemente voluta che rianima il gruppo ed esalta la voglia di risalire la classifica.

Reti: 20’ Burzio, 39’ Clerici, 10’ st Ousfar

ATLETICO ASCOLI: Pompei; Camilloni, D’Alessandro (20’ st Severini), Mazzarani, Feltrin; Clerici (17’ st Pedrini), Olivieri (26’ st Cesario)), Vechiarello, Valentino (37’ st Neri); Traini (26’ st Ceccarelli), Ciabuschi. All: Seccardini. A disposizione: Canullo, Marucci, Pinto, Dondoni.

TERMOLI: Maresca; Garzia, Hutsol, Caiazza, Barchi; Scoppa, Thiaw (1’st Ousfar), Longo; Hernandez (37’ st Maiorino), Esposito (20’ st Sicignano), Burzio. All.: Carnevale. A disposizione: Lombardo, Izquierdo, Allegretti, Colarelli, Gabrielli, Rinella.

Arbitro: Giordani di Aprilia

Ammoniti: Thiaw, D’Alessandro, Ousfar, Carnevale (All), Maresca, Barchi

Recupero: 1’ pt, 5’st

