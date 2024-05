di Redazione

Ai Campionati nazionali universitari 2024, in corso in Molise, protagonista anche il tennis in carrozzina. Nella giornata di oggi, infatti, sotto rete andranno Paolo Paolucci e Pasquale Evangelista, entrambi atleti della Urban Sport, seguiti direttamente dal maestro Pasquale Iacobucci. Daranno vita ad un ‘derby’ che certamente appassionerà i presenti e che anticiperà la finale di tennis che assegnerà l’ambito scudetto. A Paolo e Pasquale il sostegno da parte di tutto il CIP Molise che da vicino ha seguito gli importanti appuntamenti tecnico-sportivo di questi giorni. Eventi che hanno dato gran lustro all’ateneo della regione e che hanno regalato emozionanti e coinvolgenti sfide. Ed ora l’attenzione si concentra tutta sui due atleti della Urban Sport che, già in passato, hanno conquistato importanti successi. “Tanta attività fisica, socialità, inclusione e integrazioni grazie ai campionati universitari – ha commentato il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – Dare poi spazio anche al tennis in carrozzina da’ ancor più valore allo sport e sono certa che i nostri ragazzi ci daranno immense gioie”.