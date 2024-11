di T.A.

“IL TEMPO”, STORICA E QUALIFICATA VOCE GIORNALISTICA REGIONALE, “HA ABBANDONATO” IL MOLISE.

Altro segnale dei tempi che cambiano, purtroppo in senso negativo per Molise e molisani. “IL TEMPO”, giornale quotidiano a tiratura nazionale nato nella Capitale nella prima metà del ‘900 con “firme” italiane e straniere di assoluta qualità tra cui il fondatore e direttore della prima ora Renato Angiolillo e che per decenni ha informato e recato notizie della nostra regione con apposito inserto molisano, non è più presente né distribuito nelle edicole molisane. Ad onor del vero la mancanza, nient’affatto secondaria, è in atto da tempo con ovvia contrarietà dei suoi lettori regionali. “Nelle edicole molisane -puntualizza contrariata una donna, solita acquirente quotidiana de “IL TEMPO”- non è più in vendita il giornale che praticamente non viene più recapitato nella nostra regione. Una mancanza che non fa affatto piacere alla luce della riconosciuta valenza informativo/culturale del giornale della Capitale, arricchito in passato da apposto inserto molisano tanto prezioso per la crescita e lo sviluppo dell’intero Molise. Ho chiesto spiegazioni, ma nessuno ha saputo darle”. Per saperne di più ci siamo rivolti all’Odg Molise ed all’Associazione Stampa del Molise. Si è appreso che “IL TEMPO” non viene più distribuito in Molise a causa del calo delle vendite. La decisione è della proprietà del giornale, che ha deciso di non distribuirlo là dove le vendite sono ridotte, ed il territorio molisano è tra questi. In effetti in Molise il giornale della Capitale aveva vendite ridotte, causa la crisi della carta stampata in generale ! “MALA TEMPORA CURRUNT …”, storico detto latino purtroppo di massima attualità anche nello specifico !