“ILTEMPO E’ … CANAGLIA” E CANCELLA ANCHE LE TABELLE STRADALI !

Avete mai sentito o pronunciato voi stessi l’espressione tipica ricorrente secondo la quale “IL TEMPO E’ CANAGLIA !” ? Frase che allude, appunto, al trascorrere inesorabile del tempo che tutto rovina o cancella completamente addirittura. E in effetti è difficile contestare ed affermare il contrario del concetto appena espresso se ad esempio ci si imbatte in una datatissima, ed abbondantemente deteriorata dal tempo e dai vari agenti atmosferici, tabella stradale che riporta il nome del centro che ci si accinge ad attraversare ma che è stata letteralmente “divorata” dal sole, dal freddo, dal gelo, dalla pioggia, dalla grandine e chi più ne ha, ne metta, appunto dal trascorrere del tempo. Ebbene, se v’incamminate a piedi o su gomma lungo la provinciale che da Conca Casale scende a Venafro, giusto all’imbocco dell’abitato venafrano appare a mala pena visibile sulla destra, e poco leggibile vuoi per la vegetazione spontanea che la ricopre in parte e vuoi appunto per “IL TEMPO CANAGLIA” che tutto rovina, una vecchissima (certamente di decenni !) tabella stradale con la scritta “VENAFRO”. Solo che dovete fermarvi se andate su gomma ed aguzzare la vista per leggere la parola in questione e sapere … in quale Comune si sta entrando ! E’ così che devono andare le cose, cioè tenere lì in pessima mostra una tabella che fa … pessima mostra di se ? A chi compete rimuovere il vecchio, rinnovandolo finalmente con più moderna indicazione ? Non interessa sapere di chi la mancanza, ma piuttosto che chi preposto e di dovere finalmente agisca !

T.A.