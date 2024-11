di T.A.

“QUALE DECANO DEI GIORNALISTI MOLISANIE ISCRITTI ALL’ORDINE GIORNALISTI DEL MOLISE E GIA’ CORRISPONDENTE DE “IL TEMPO” DI ROMA DALLA PRIMA META’ DEGLI ANNI ’70 -ATTACCA TONINO ATELLA, DIRETTORE OGGI DI FUTUROMOLISE- SOTTOLINEO IL MANCATO INVITO AL RECENTE EVENTO ROMANO PER CELEBRARE GLI 80 ANNI DE “IL TEMPO”, GIORNALE FONDATO DA RENATO ANGIOLILLO ED INIZIALMENTE DIRETTO DA GIANNI LETTA, PERSONE DI SPICCO DEL GIORNALISMO ITALIANO DELLA SECONDA META’DEL’900, DEI RAPPRESENTANTI DEI GIORNALISTI MOLISANI CHE HANNO COLLABORATO PER DECENNI COL PREDETTO QUOTIDIANO DELLA CAPITALE, SCRIVENDONE DALLE PROVINCIE ITALIANE, COMPRESE QUELLE MOLISANE. PER TUTTI RICORDO LO SCOMPARSO CAPOREDATTORE DELLA “ CRONACA DEL MOLISE “ RAG. CARLO SARDELLI, SENZA DIMENTICARE COLLABORATORI QUALI PASQUALE PADULA, RENATO PISTILLI ED ALTRI ANCORA. EBBENE I RAPPRESENTANTI DI CRONISTI E GIORNALISTI CHE DALLA PROVINCIA ITALIANA COLLABORAVANO COL GIORNALE ROMANO, PER LO PIU’ GRATUITAMENTE, SOSTENENDONE INFORMAZIONE E DIFFUSIONE, NON SONO STATI AFFATTO CONSIDERATI NE’ INVITATI PER IL CITATO EVENTO NELLA CAPITALE CON CUI CELEBRARE GLI 80 ANNI DEL GIORNALE, SMINUENDO DI FATTO IL LORO PREZIOSISSIMO RUOLO SVOLTO PER DECENNI. UNA MANCANZA GRAVE E IMPERDONABILE, RICORDANDO COSA E QUANTO TANTI CRONISTI E GIORNALISTI DELLE PROVINCIE ITALIANE, COMPRESE QUELLE MOLISANE, HANNO DATO PER IL GIORNALE IN QUESTIONE. SAREBBE BASTATO ANCHE UN SEMPLICE INVITO -CONCLUDE ATELLA- PER GRATIFICARE E “RIPAGARE” L’APPORTO PLURIDECENNALE DI MOLTI, COSTANTEMENTE NELL’OMBRA MA UTILISSIMI PER LE FORTUNE DEL FOGLIO ROMANO“. Sul tema non si sono fatte attendere numerose prese di posizioni di associazioni giornalistiche e di singoli cronisti, che hanno a loro volta stigmatizzato l’accaduto. Tra i tanti interventi da segnalare quello di Giuseppe Di Pietro dell’AssoStampa Molise che così scrive : “ “IL TEMPO” di allora era la palestra di giornalisti, di gente per bene e purtroppo non esiste più. Direi che non c’è più neanche una voce storica della redazione molisana de “IL TEMPO” dei tempi trascorsi che possa raccontare il passato, quale preziosa testimonianza di quei tempi giornalistici fortunati. E nessuno de “IL TEMPO” di oggi ha cercato voi tutti che avete fatto grande il giornale. Purtroppo è lo specchio dei nostri tempi e non vale solo per “IL TEMPO” “. Altra testimonianza sempre dall’ambito giornalistico molisano : “Triste dimenticanza !”, aggiunge Giovanni Avicolli che così prosegue : “Si pensa all’oggi e non a chi ha fatto la storia del giornale romano con le redazioni regionali”.