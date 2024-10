Altro nome di spicco della commedia brillante italiana sarà presto in Molise. L’attore partenopeo Maurizio Casagrande, un grande interprete del teatro nazionale, sarà infatti protagonista all’Auditorium di Isernia con la propria commedia “ IL VIAGGIO DI PAPA’ “, scritta in collaborazione con Francesco Velonà. Lo spettacolo andrà in scena il 21 dicembre prossimo (h 21) e nella circostanza affiancheranno Casagrande gli attori Ania Cecilia, Michele Capone, Giovanni Iovino ed Arianna Pucci. La regia dello spettacolo sarà dello stesso Maurizio Casagrande, apprezzato dal grande pubblico per le spassosissime commedie brillanti recitate assieme a Vincenzo Salemme, Buccirosso ed altri. Per l’appuntamento isernino il costo del biglietto partirà da un minimo di 30 euro, con prevendita presso Pontone Travel di Venafro o on line su diyticket.it.

T.A.