Il tartufo di San Pietro Avellana, eccellenza e simbolo del prezioso fungo molisano, protagonista a ‘Fico Eataly World’ di Bologna, il parco agroalimentare più grande del mondo. Il 6 e 7 ottobre il paese altomolisano sarà tra le località dell’Associazione nazionale Città del Tartufo che parteciperanno all’evento ‘L’Italia del Tartufo’.

Una delegazione, con il sindaco Francesco Lombardi, vicepresidente dell’Associazione, prenderà parte alla manifestazione per raccontare le diverse realtà che valorizzano il tartufo e per fare il punto sulla candidatura Unesco a patrimonio immateriale dell’umanità della ‘Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’ di cui l’associazione è promotrice.

Attraverso degustazioni guidate e attività, sarà declinata la relazione che ogni località ha con il fungo: dall’esperienza della cerca, alla figura del cavatore e al suo rapporto con il cane, dalla cucina, alla commercializzazione fino alla salvaguardia dei territori.