L’UniMol comunicata che con ordinanza n. 158/2018, pubblicata in data odierna, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha rigettato la richiesta di sospensiva proposta dall’IRCSS Neuromed nei confronti della Regione Molise e dell’Università, quest’ultima difesa dalla prof.ssa avv. Andreina Scognamiglio, per l’annullamento del protocollo d’intesa in materia di assistenza sanitaria stipulato il 26 ottobre 2017.

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto, infatti, insussistenti i presupposti per la concessione della sospensiva sia sotto il profilo del periculum in mora, sia sotto il profilo del fumus boni iuris.