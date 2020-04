“Il Presidente del Tar Molise ha convocato per le ore 16 l’udienza telematica per decidere sulla sospensione del Consiglio in corso. Visto che vi parteciperanno sia i nostri legali Romano, Ruta e Zezza, sia quelli della Regione, non sarebbe il caso che Micone sospendesse il Consiglio in corso? Se non per rispetto a noi, almeno verso un Organo Giurisdizionale che è chiamato a decidere”. A comunicarlo è il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo