di redazione

Lo evidenzia l’Avvocato Vincenzo Iacovino a proposito del fatto che l’Asrem non abbia indetto, a suo tempo, una procedura di stabilizzazione del personale precario dei servizi in ambito veterinario.

“Il Tar Molise” dice il legale, “nel sospendere la procedura di mobilità, ribadisce l’importanza delle procedure di stabilizzazione in favore dei lavoratori da anni precari.

Difatti alcuni dirigenti veterinari adivano il Tar Molise censurando l’operato della ASREM la quale, in violazione dello stesso regolamento aziendale, invece di indire procedura di stabilizzazione facendo ricorso alla c.d normativa covid, avviava la procedura di mobilità esterna per ricoprire i posti vacanti, ciònonostante l’elevata specializzazione conseguita nel corso degli anni dal personale precario che ha da sempre assicurato con impegno e professionalità i servizi in ambito veterinario.