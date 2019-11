Il Tribunale amministrativo del Molise annulla le elezioni comunali di Monteroduni. Decade il sindaco Custode Russo che era in carica da 6 mesi. Russo era stato rieletto sindaco di Monteroduni per la terza volta il 28 maggio del 2019, con un solo voto di scarto sullo sfidante Nicola Altobelli.

La competizione elettorale si concluse con 696 preferenze per Custode Russo e 695 per Nicola Altobelli. Il Viminale confermò il responso dell’urna. La lista di Altobelli contestò il risultato del voto annunciando un ricorso al Tar, in quanto, ci si sarebbe ritrovati con una scheda in più non conteggiata perché il voto di un elettore non fu registrato. A questo punto per il Comune di Monteroduni ci sarà il commissariamento fino a nuove elezioni.