di T.A.

Andando in giro di qua e di là per turismo si possono fare strani e divertenti incontri. Si prenda il caso della signora molisana che da turista in una città italiana ha trovato sul marciapiede di fronte ad un’attività commerciale tanto di tavolino con bibite e tre sedie, due delle quali però già occupate da clienti particolari. Per l’esattezza da due … scheletri, di plastica ovviamente. Dopo la sorpresa iniziale, la donna ha sorriso divertita non indugiando a sedersi al … tavolino con gli scheletri allestito dal commerciante come forma di insolita pubblicità e per attirare gente. E in effetti anche la molisana ha aderito all’idea pubblicitaria, ordinando una bibita e sorseggiandola assieme ai due insoliti commensali. Cosa ha bevuto la donna ? “Il succo della felicità” ovviamente, giusta la denominazione dell’attività commerciale ! Anche voi volete sedervi al tavolino coi due scheletri ? Facilissimo, basterà ritrovare la città e l’esercizio commerciale in questione. Indicazioni al riguardo ? Impossibile fornirle, sarebbe pubblicità gratuita … ! Ed infine l’ovvia conclusione : cosa non si fa per tirare a campare ingegnandosi alla grande, anche con due scheletri !