di T.A.

Quarantanove partenti alla Marcialonga Carovillese 2023 compresa l’atleta paraolimpica Silvia Furlani, sul traguardo presa in braccio dall’organizzatore Massimiliano Terracciano dell’Atletica Venafro

La vittoria a Mirko D’Andrea per gli uomini e a Morena Di Benedetto per le donne

Gran bel pomeriggio sportivo a Carovilli nell’isernino con l’annuale Marcialonga di 11 km ed oltre tra l’abitato ed esterni comunali. In quarantanove i maratoneti ambosessi schieratisi alla partenza e regolarmente arrivati. Tra questi da segnalare la piacevole partecipazione dell’atleta paraolimpica Silvia Furlani del Keep Moving Asd divertatasi un mondo e che ha apprezzato tantissimo i luoghi non senza “sudare le sette camice”. All’arrivo la sua grande soddisfazione, tra gli applausi dei presenti, di essere presa tra le braccia da un entusiasta Massimiliano Terracciano, Presidente dell’Atletica Venafro organizzatrice dell’evento sportivo. I dati della prova. Vittoria assoluta per Mirko D’Andrea (Runners Isernia) in 44’ e 13” per coprire gli oltre 11 km. della prova. Alle sue spalle Gabriel Tomaro (Atletica Venafro) in 44’ e 41”, terzo Mario Capuani (Atletica Venafro) in 45’ e 02”. Tra le donne invece l’ha spuntata Morena Di Benedetto (N.A.Isernia) in 52’ e 54”, davanti ad Anna Bornaschella (Atletica Venafro) in 55’ e 32”, mentre terza si è piazzata Maria Rita Minutillo (N.A. Isernia) in 1h 09’e 59”.