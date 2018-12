L’eco del successo del Guppo Flavour of Italy a Dublino è arrivata anche in Italia. Ieri mattina, infatti, Maurizio Mastrangelo, uno dei due fondatori della holding irlandese attiva nei settori dell’enogastronomia e del turismo, è stato ospite di UnoMattina, la celebre trasmissione di Rai Uno condotta da Franco di Mare e Benedetta Rinaldi.

Mastrangelo, all’interno della rubrica “Italiani nel Mondo”, ha raccontato le motivazioni alla base della scelta di investire all’estero e le attività di pianificazione fatte insieme al socio Marco Giannantonio che hanno consentito ai due imprenditori molisani di creare una vera e propria holding del “Made in Italy” che oggi, a quindici anni dalla sua fondazione, comprende: due ristoranti, che esaltano la cucina e i migliori prodotti dell’enogastronomia italiana, frequentati da politici, sportivi e celebrities, una scuola di cucina, dove si celebrano gli ingredienti e i segreti della convivialità del nostro Paese e in cui sono spesso ospiti i team building di multinazionali come Facebook, Google, Microsoft, KPMG e altre, una divisione dedicata ai viaggi che punta a far toccare con mano le bellezze d’Italia, e una divisione dedicata al catering che porta nelle case e nelle principali aziende irlandesi e internazionali i migliori prodotti e le specialità nostrane.

Un successo che recentemente ha spinto il Presidente della Repubblica Italiana a conferire a due imprenditori molisani il titolo di Cavalieri dell’Ordine della Stella d’Italia, la seconda onorificenza civile dello Stato, per il costante impegno profuso, non solo nella promozione della qualità del cibo e delle materie prime italiane, ma, soprattutto, nella diffusione in Irlanda della vera cultura dell’ospitalità e della convivialità del nostro Paese. Senza dimenticare, infine, la costante attività dedicata alla formazione, che ha visto negli ultimi anni il gruppo Flavour of Italy aprire le porte a decine di ragazzi italiani, tra cui anche gruppi di studenti molisani, che hanno potuto partecipare a progetti di alternanza scuola-lavoro nella capitale irlandese o trovare lavoro all’interno delle società del gruppo.