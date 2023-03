Unicamente l’UDI (Unità Degenza Infermieristica) al suo interno, nonché il reparto di fisioterapia e l’ambulatorio di primo intervento, nonché qualche laboratorio. Più o meno oggi è tutto qui il “povero” SS Rosario di Venafro, un tempo efficientissimo ospedale civile di zona ed assai frequentato dall’utenza del Venafrano e del Casertano altissimo, ma oggi dopo tagli, contrazioni e trasferimenti di personale e prestazioni ridotto decisamente “all’osso”. In effetti attualmente il nosocomio venafrano, nel frattempo “ribattezzato” Ospedale di Comunità (!?!), ha smesso purtroppo il ruolo che aveva, ovviamente con grossa contrarietà dell’opinione pubblica dell’ intero mandamento che con manifestazioni, proteste ed iniziative varie aveva contrastato tale declassamento sollecitando più volte il ripristino di servizi ed unità, col ritorno di personale e mansioni dismesse, prima di arrendersi alla mannaia della politica.

Cosa è oggi il SS Rosario di Venafro ? Di giorno vi circola qualcuno grazie alle prestazioni indicate in apertura ed ai laboratori, ma a sera diventa uno spaventoso deserto ! Non essendoci unità operative e ricoverati, l’oscurità ai diversi piani prevale nettamente sull’illuminazione e, si creda, c’è da aver paura a girare al suo interno, prevalendo nettamente il buio, la solitudine ! Interi piani della struttura del tutto abbandonati e nient’affatto utilizzati e i pochi ricoverati (10/15) solo all’UDI, dopodiché solitudine, deserto e buio ! Per anni, come scritto, i venafrani hanno protestato pubblicamente, hanno fatto ricorso alla giustizia ed hanno reclamato a gran voce il ritorno del SS Rosario alla essenziale e preziosa funzionalità sociale smarrita, per poi mollare vista l’inutilità delle azioni intraprese. Tanto che attualmente lo storico ospedale civile della zona si trascina stancamente in avanti, povero di prestazioni per l’utenza e spogliato della quasi totalità della sua precedente offerta. Una conferma a siffatto deprimente quadro ? Basta aggirarsi nei pressi del SS Rosario dal tardi pomeriggio in poi per verificare l’assenza assoluta di auto in sosta al parcheggio nella vicina pineta quale effetto dei desolanti vuoti all’interno della struttura medico/sanitaria. Tutt’altro, giusto per esemplificare, quanto si può ammirare tutti i giorni ed h 24 all’esterno di Neuromed, l’Istituto neurologico di ricerca di Pozzilli, con diverse centinaia di vetture in sosta provenienti dall’intero centro-sud d’Italia, quale conferma della positività dell’offerta di tale complesso. Tutt’altro purtroppo il SS Rosario di Venafro, deserto tanto all’interno che all’esterno !