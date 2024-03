di T.A.

“Saranno quattro le opzioni messe a sondaggio dall’Amministrazione comunale di Campobasso per l’intitolazione dello stadio di Selvapiana:

Stadio ad Antonio Molinari e Curva Nord a Michele Scorrano

Stadio a Michele Scorrano e Tribuna ad Antonio Molinari

Stadio intitolato a “Molinari-Scorrano”

Stadio intitolato a Giovanni Romagnoli.

Si potrà esprimere la propria preferenza dalle ore 10.00 di lunedì 25 marzo 2024 alle ore 10.00 di giovedì 28 marzo accedendo al link dedicato direttamente dall’home page del sito istituzionale del Comune di Campobasso, dove si potrà scaricare anche la deliberazione di Giunta di indizione del sondaggio reso possibile grazie all’art. 28 del Regolamento comunale in materia di partecipazione popolare. Alla consultazione potranno partecipare tutti i cittadini residenti, maggiori di 16 anni, identificandosi con il numero di carta d’identità. E’ ammesso un solo voto per persona. Alla conferenza stampa di presentazione del sondaggio, erano presenti gli assessori Luca Praitano e Simone Cretella che hanno sottolineato l’importanza della consultazione popolare, attraverso la quale si concretizza il positivo dibattito nato sull’argomento da diversi anni. “Quella della partecipazione popolare, della democrazia partecipativa, è un cavallo di battaglia di questa Amministrazione, il bilancio partecipativo ne è un altro esempio. Tuttavia si tratta della prima volta che una decisione verrà assunta tramite sondaggio” – afferma Simone Cretella. “Finalmente dopo 39 lunghi anni, dall’inaugurazione del 1985, lo stadio di Selvapiana avrà un’eventuale nuova intitolazione – rimarca Luca Praitano – grazie alla scelta che l’Amministrazione ha voluto condividere con la città non perché non avesse una propria linea, ma per dare voce a tutte le correnti che negli anni hanno animato il dibattito. Tra l’altro la decisione di effettuare la consultazione sul sito ufficiale del comune ha come obiettivo quello di far partecipare il più ampio numero di cittadini, anche coloro che sono fuori dalle discussioni social. Altro aspetto da sottolineare è che con la stessa delibera di intitolazione dello stadio andremo a formalizzare l’intitolazione della Tribuna al presidente Molinari o della Curva Nord al capitano Michele Scorrano, quest’ultima nata dall’autodeterminazione dei tifosi” – conclude l’assessore Praitano”.