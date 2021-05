di Tonino Atella

Segnali di ripresa e ripartenza post covid, finalmente e vivaddio, anche dagli ambienti culturali. E’ quanto arriva da Venafro con la presentazione odierna del testo di Adriana Panza “Il sogno e la realtà”, edito con le Edizioni Eva. L’appuntamento (h 17) è previsto alla Biblioteca Comunale della città. Apriranno i saluti del sindaco Alfredo Ricci, quindi le relazioni di VincenzinaScarabeo, Chiara Franchitti e Mariagrazia Valente ed a seguire le letture di Gino Matrunola e Pierluigi Sorteni. In programma anche le riprese audio di Antonio Forgione. Il tutto avverrà nel chiostro della Biblioteca De Bellis/Pilla/Morra, centro storico di Venafro.L’iniziativa conferma la prolificità degli autori venafrani ambosessi e di ogni età, estrazione sociale e di cultura diversa, distintisi in passato per aver firmato e date alle stampe lavori editoriali di ogni genere che puntualmente hanno incontrato i consensi di lettori ed appassionati. La presentazione del weekend rientra nell’ambito del Patto per la Lettura di Venafro.