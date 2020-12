di Domenico Pio Abiuso

Grande gesto di vicinanza e solidarietà in questo particolare periodo dovuto all’emergenza sanitaria da Coronavirus, in cui le categorie più colpite sono anziani, persone sole e bambini, dell’Amministrazione municipale, della locale Arma dei Carabinieri e del gruppo di volontariato della Misericordia.

Stamani il Sindaco, Carmelina Genovese, il Comandante di Stazione, Maresciallo Mauro Maglie ed alcuni volontari della Misericordia si sono recati nelle classi dell’Istituto dell’Infanzia, del ciclo del corso scolastico primario e secondario e in seguito dagli anziani della comunità e hanno consegnato loro dei doni per porgere gli auguri di buone feste, sempre nel rispetto delle norme anti Covid.

Bimbi e nonni sono rimasti entusiasti per l’iniziativa messa in atto dalle Autorità cittadine che hanno lasciato un segno tangibile di contatto nei confronti delle persone più bisognose di aiuto, ancor di più in questo tempo in cui i contatti sono ridotti al minimo a causa della pandemia.

Significative le parole del Primo Cittadino, che a margine della mattinata, ha affermato: “ Sono questi i momenti che ripagano delle difficoltà, delle ansie e delle preoccupazioni. I bambini e gli anziani sono favolosi: ti fanno sentire bene, infondono forza e coraggio”.