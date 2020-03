“Faccio questo annuncio con grande rammarico perchè mai avrei pensato che la mia piccola comunità potesse essere colpita cosi duramente soprattutto in considerazione di un’emergenza tutto in divenire. Pero, al tempo stesso, mi sento di poter rassicurare tutta la cittadinanza perché la situazione è sotto controllo e non desta, ad oggi. particolari allarmismi.

Devo, per questo ringraziare tutte le persone che, in via precauzionale, hanno scelto responsabilmente una condotta di isolamento, tutte quelle che sono state poste in quarantena (obbligatoria o meno) che hanno rispettato le indicazioni fornite dalla Asrem e dalle autorità. I casi conclamati in data odierna non destano alcuna preoccupazione particolare e non devono far allarmare la cittadinanza. Al tempo stesso, però, Vi invito ad evitare di contattarmi per avere i nomi dei positivi perché, com’è giusto che sia, sono coperti dalla privacy.

Rinnovo l’invito ai miei concittadini di uscire di casa solo per comprovate esigenze non altrimenti evadibili. Ribadisco che per le persone anziane e malate è attivo il servizio fornito dalla Regione Molise RE.COR.D. attraverso il quale è possibile prenotare la spesa e la fornitura dei farmaci al proprio domicilio. Restate a casa, restate a casa e restate a casa”.