Il sindaco Bojano, Marco Di Biase, a quanto sembra non ritirerà le sue dimissioni. Il termine dei venti giorni per ripensarci, scade lunedì, ma lui non ha nessuna intenzione di non tornare sui suoi passi. Politicamente, non è cambiato nulla in questi giorni, neanche per quel che riguarda il segretario comunale. Stando così le cose, già entro i primi giorni della prossima settimana, è previsto l’arrivo del commissario prefettizio.