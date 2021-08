“L’Olympia Agnonese si iscriverà in data odierna al torneo di Eccellenza.

Un’iscrizione condivisa che sa di ripartenza. Per ripartire dai pilastri eretti in questi mesi e per direzionare lo sguardo verso un futuro di crescita e rigenerazione. A tal proposito, ringrazio il Presidente Mario Russo per aver gestito il gruppo nelle ultime settimane.

I granata affronteranno quest’anno nuove sfide e dovranno farlo con un’energia ritrovata. Per questo motivo, sarà necessario che tutti gli sportivi agnonesi, tutti gli amanti del mondo del pallone diano il loro supporto alla squadra. Perché si vince solamente quando l’obiettivo di uno è l’obiettivo di tutti, quando la forza di uno è la forza di tutti.

Nei prossimi giorni, dovrà essere formata la nuova Società che guiderà la squadra. Nel nuovo disegno associativo sarà importante la collaborazione e la presenza dei dirigenti storici insieme all’innesto di giovani dirigenti per dare vita ad un progetto di medio periodo che punti a potenziare anche il settore giovanile, perché da quella categoria possa costituirsi un forte e solido gruppo per il domani della squadra.L’Olympia Agnonese merita di essere una squadra blasonata e competitiva e per esserlo, oltre alla bravura dei giocatori, avrà bisogno anche del supporto di tutti i tifosi. Affinché il vessillo granata possa tornare a sventolare in nuovi stadi sempre più importanti, con tanta passione, determinazione e voglia di fare.

In bocca al lupo, Olympia.”