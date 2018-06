Si sono incontrati ieri pomeriggio a Palazzo San Francesco, il Presidente della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno Nicola Valentini, il vice presidente Costantino Tascone e i vertici della Provincia e del Comune Lorenzo Coia e Giacomo d’Apollonio. Oggetto dell’incontro l’esigenza della BCC di allargare il suo raggio di azione anche nella provincia di Isernia.

Attualmente la BCC, nata nel 1985 a Mafalda, conta sei Filiali, un Ufficio di rappresentanza, undici Uffici di tesoreria comunale e tre ATM.

La Banca molisana si estende in 37 Comuni della provincia di Campobasso e nell’alto Vastese, conta 2200 soci e interpreta la funzione di banca di sviluppo per il territorio, rispondendo alle necessità economiche e sociali delle comunità locali. In particolare a quelle delle persone ‘non bancabili’ al microcredito, ai giovani, a quella per il patrimonio storico e artistico.

Per il Presidente Valentini l’estensione della BBC anche nella Provincia di Isernia è un obiettivo perseguibile e di grande utilità per il territorio isernino. Il Sindaco d’Apollonio ha dichiarato sostegno pieno alla iniziativa, col supporto degli enti locali, quali promotori e catalizzatori di un virtuoso processo di sviluppo economico e sociale.

Il Presidente Coia ha apprezzato la disponibilità della BCC Valle del Trigno, «convinti come siamo che le banche locali, con forte radicamento territoriale, sappiano meglio interpretare le esigenze del nostro territorio e della sua economia, come agenti di crescita del tessuto produttivo locale».

Sono in programma altri incontri di sensibilizzazione degli attori territoriali (associazioni, sindacati, cooperative, artigiani, commercianti, Pmi ecc.) prima della sottoscrizione delle azioni e la nascita di una Sede Staccata della BCC della Valle del Trigno anche nella Provincia di Isernia.