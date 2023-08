Il Sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, ha recentemente preso una decisione controversa riguardante le indennità mensili per sé stesso e gli assessori del comune. Ricci ha approvato un aumento delle indennità, suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini.

La misura, che è entrata in vigore all’inizio di questo mese, prevede un incremento delle retribuzioni per il Sindaco e gli assessori comunali. Questa mossa ha destato preoccupazioni tra alcuni residenti che ritengono che l’aumento delle indennità possa rappresentare un onere finanziario per la comunità locale.

L’opinione pubblica è divisa sulla questione, e sono in molti a chiedere trasparenza e un’attenta valutazione dell’impatto finanziario di queste decisioni sul bilancio comunale.

Il Sindaco Alfredo Ricci non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardante la questione, ma è probabile che la situazione continuerà a essere oggetto di discussione e dibattito tra i cittadini e gli organi di stampa locali.

È importante sottolineare che l’aumento delle indennità mensili per i membri dell’amministrazione pubblica è un argomento delicato e richiede una gestione attenta per garantire l’equilibrio tra le esigenze finanziarie della comunità e il riconoscimento del ruolo svolto dai suoi rappresentanti.

Si auspica che il dibattito in corso porterà a una maggiore trasparenza riguardo alle ragioni dietro questa decisione e a un coinvolgimento attivo dei cittadini nelle questioni che riguardano il loro comune.

s.n.