RIDERE, UN TOCCASANA PER LA SALUTE

IL SIMPATICO PUPAZZO “NAZIONAL/POPOLARE” DIVENAFRO PERCHE’ TUTTI SORRIDANO

Tanti i problemi, numerose le avversità, non si contano i pensieri ! Ed allora, che fare ? Ci si finisce “sotto”, avvelenandosi e rovinandosi l’esistenza ? Francamente, non pensiamo sia l’idea migliore! Ed allora, senza sottovalutare e bypassare a cuor leggero le puntuali ed onnipresenti avversità della vita da affrontarsi e risolvere invece in tutta e piena responsabilità, ecco che una bella risata appare il toccasana giusto, conveniente ed opportuno per “combattere” tutto quanto non va ! Lo spunto lo offre un anonimo (che ringraziamo !) benpensante venafrano (non si sa se uomo o donna), il quale all’esterno del proprio giardino a lato della stradina che corre lungo il Cimitero Militare Francese e che collega via Maiella con viale San Nicandro ha creato e piazzato un simpaticissimo pupazzo “agricoltore/coltivatore/contadino” per sorridere, divertirsi e far ridere quanti transitano a piedi o su gomma. Il “nostro”, ossia il pupazzo nazional/popolare, è accomodato su sedia vecchia e fatiscente, indossa pantaloni di lavoratore della terra, ha scarpe logore di chi va sulla terra a zappare, è ornato con fiori di campo che idealmente offre ai passanti e porta in testa la classica e simpatica paglietta per proteggersi dal sole. E’ sempre lì …, non si sposta un attimo … e simbolicamente sorride e saluta tutti coloro che gli passano davanti ! Non c’è che dire : è bella l’inventiva umana ! Ed ancor prima è impagabile il piacere della salutare, rigenerante e rinfrescante risata che il pupazzo in tema apporta ! Perciò “Chapeau” a chi simpaticamente ha ideato il signorenazional/popolare venafrano perché si rida di gusto !

T. A.