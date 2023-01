Anche quest’ Anno come associazioni Rom In Progress e l’associazione Romni in collaborazione con Istituto Isis Cuoco Manuppella.

Abbiamo fortemente voluto riproporre il genocidio dei rom e sinti in particolar modo PARTENDO DALLA SCUOLA, già da tempo le nostre associazioni operano sul territorio nazionale e molisano, con lo scopo sociale di combattere stereotipi e pregiudizi che spesso gravano sulle comunità Rom e Sinti, portando esempi positivi d’integrazione sociale.

L’importanza di tale manifestazione risiede non solo nell’elevato valore storico e morale della memoria ma anche, soprattutto, nella presa di coscienza da parte della popolazione dominante dove anche molti rom e sinti sono stati coinvolti nella deportazione della seconda guerra mondiale.

Non tutti sanno che oltre agli Ebrei anche molti Rom e Sinti sono stati ammazzati dalle furie Naziste e si parla di oltre mezzo milione di vittime.

Il SETTORE B2E ERA IL SETTORE DOVE ROM E SINTI ERANO INTERNATI DEI CAMPI DI STERMINIO

Perché è importante per noi riproporre questa iniziativa?

Non solo per portare avanti temi importanti sull’inclusione ma soprattutto per ricordare che manca un pezzo di storia che non è stata mai scritta sui libri di storia e mai raccontata, quel pezzo di storia, di umanità che ancora oggi grida giustizia.

Oggi non deve essere il giorno “della memoria “ ma il giorno “delle memorie! “

Presidente: Sara Cetty

Programma:

Modera l’incontro: Sara Cetty (Presidente Ass. Rom In Progress)

Saluti Istituzionali

Relatori

Giulia Di Rocco (Presidente Amici Di Zefferino)

Giorgio Bezzecchi (Presidente Museo Del Viaggio Fabrizio De Andrè)

Francesco Paolo Tanzi (Scrittore)

Saska Jovanovic (Presidente Romni)

Giuseppe Sarachello (Ass. Rom In Progress)

Interventi degli studenti Isis cuoco manuppella

L’evento si terra il 24 Gennaio presso la SALA TEATRO SAN FRANCESCO – VIA PIAVE 3 – ISERNIA, alle ore 10:30