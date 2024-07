di Redazione

Il santuario fa parte del primo 10% delle cose da fare migliori del mondo preferito dai Viaggiatori.

La Basilica è lieta di annunciare che per il quinto anno consecuitivo è stata riconosciuta nei Travelers’ Choice® Awards di Tripadvisor® per il 2024. Il premio onora le attività che guadagnano costantemente ottime recensioni, posizionandole tra il 10% delle migliori inserzioni al mondo su Tripadvisor. Come la più grande piattaforma di guida di viaggio al mondo, Tripadvisor ha un’autorità senza pari con i viaggiatori. Questo premio si basa sul feedback genuino di chiunque nella comunità che abbia visitato e lasciato una recensione autentica e diretta su Tripadvisor nell’arco di un periodo di 12 mesi, rendendolo una designazione preziosa e affidabile di ottimi luoghi da visitare. È magnifico constatare che il santuario continua a brillare come una destinazione eccezionale per tutti i visitatori. Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio, poiché celebra il nostro impegno e testimonia la bellezza del Molise e l’unicità del nostro santuario. Non solo il nostro santuario è una destinazione preferita, ma ora è anche parte del 10% delle migliori attrazioni del mondo. Questo premio è dedicato a voi, che ci avete sostenuto e ci avete permesso di eccellere. Continueremo a lavorare con passione per offrirvi momenti indimenticabili e garantire che ogni visita al santuario sia un’esperienza unica. Grazie di cuore per essere parte di questa incredibile avventura! “Congratulazioni al Santuario di Castelpetroso per il riconoscimento nei Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor per il 2024,” ha dichiarato John Boris, Chief Growth Officer di Tripadvisor. “Travelers’ Choice onora le attività che dimostrano costantemente un impegno verso l’eccellenza nell’ospitalità. Ciò significa che avete avuto un impatto così memorabile sui vostri visitatori che molti di loro hanno dedicato del tempo per andare online e lasciare una recensione positiva sulla loro esperienza. Le persone si affidano al sigillo di Travelers’ Choice di Tripadvisor per aiutarle a navigare tra le miriadi di cose da vedere, mangiare e fare in tutto il mondo. Speriamo che questo riconoscimento continui a portare frutti nel 2024 e oltre.”