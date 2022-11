Il 2 novembre è il giorno che la Chiesa cattolica dedica alla commemorazione dei defunti . A differenza di Ognissanti, non si tratta di una festa di precetto quindi uffici e scuole svolgono normalmente le proprie attività lavorative come in un normale giorno feriale . I nove giorni che precedono al ricorrenza sono chiamati la novena dei morti , che inizia quindi il 24 ottobre.

Le origini di questa ricorrenza vanno cercate nelle tradizioni bizantine, che però celebravano i morti il sabato prima della Sessagesima, ossia la domenica che precede di due settimane l’inizio della Quaresima tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. La scelta del 2 novembre si deve alla riforma del 998 per volere dell’abate sant’Odilone di Cluny.

In tutta Italia, oltre a visitare i propri cari defunti nei cimiteri, si mettono in atto alcuni riti per onorarli. In Lombardia ad esempio in alcune zone si lascia un vaso di acqua fresca in cucina: il suo scopo è quello di dissetare i morti. In Friuli invece accanto all’acqua si dispone anche del pane e un lumino acceso. Inoltre, si mangiano dolci che per l’occasione vengono chiamati ossi e pane dei morti.