di T.A.

INTANTO ADULTI E ANZIANI ATTENDONO SEMPRE CHE IL COMUNE DI VENAFRO PREDISPONGA UN LOCALE PER IL CIRCOLO SOCIALE CITTADINO.

Look nuovo e certamente gradito, aumentando spazi e visibilità nel rione. Trattasi della nuova immagine del rione Mercato, il cosiddetto “salotto bello” di Venafro, tramite la potatura delle tante decine di lecci che da decenni ornano piazza Vittorio Veneto, il cuore del rione. Per settimane uomini e mezzi hanno lavorato senza soste, tagliando, potando e portando via quintali di fogliame e rami, cresciuti a dismisura per mancanza di un’adeguata e periodica potatura. Oggi finalmente il “salotto” del centro storico, sede di Palazzo di Città ed uffici comunali, del Monumento ai Caduti di tutte le guerre, del Monumento alle Bandiere, nonché di abitazioni private, attività commerciali, uffici privati e dove nel pomeriggio amano ritrovarsi ed intrattenersi proprio sotto gli stessi lecci tanti adulti venafrani mancando in città un apposito circolo sociale per la terza età d’ambo i sessi (mancanza più volte rimarcata -purtroppo inutilmente !- da questo organo d’informazione !), il “salotto bello” di Venafro -si scriveva- è tornato finalmente a nuova vita con spazi maggiori, visibilità migliorata e aspetto di gran lunga più diverso mercé la necessaria ed opportuna potatura dei lecci. Tutto bene e tutto a posto al Mercato ? Quasi tutto a posto, ad onor del vero, in attesa che si prosegua con la potatura degli stessi alberi su via Milano e via Caserta -le strade che portano al rione salendo da piazza Vittorio Emanuele II- e con l’apertura in uno dei magazzini comunali (vuoti e non utilizzati !) del palazzo comunale della stessa piazza Vittorio Veneto dell’attesissimo e necessario CIRCOLO SOCIALE DI VENAFRO, colmando così una carenza storica della città e soddisfacendo una volta per tutte la reiterata domanda di tanti adulti ed anziani della città. Di tale CIRCOLO e della sua sede al rione Mercato si parlò anni addietro all’epoca dell’ultimo commissario prefettizio -era una donna- arrivata a Venafro per reggere le sorti amministrative della città ma, terminato il citato incarico, l’idea cadde nel dimenticatoio e nessuno dei successivi amministratori municipali ne ha mai parlato ! Tornerà in auge il discorso ? C’è da sperarlo …