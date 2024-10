di Redazione

Sempre più spesso quando occorre la consulenza tecnica di un professionista, le scelte si fermano alle amicizie, alle conoscenze che non sempre restituiscono i risultati che ci si aspetta. In un mondo in continua evoluzione, il ruolo di uno studio tecnico che offra servizi essenziali in vari ambiti, rivestendo un ruolo fondamentale nel panorama professionale e sociale, contribuendo in modo significativo alla pianificazione, progettazione e realizzazione di opere edilizie e delle infrastrutture, è sempre più importante. I social danno una mano nelle scelte ma a noi ha molto colpito il logo dello studio tecnico Geom. D’Andrea, di Venafro, “Geometri per passione”. Significativo, ancora di più il messaggio che invita ad affidarsi all’esperienza e alla professionalità per i servizi tecnici offerti “con un’attenzione meticolosa al dettaglio e una passione che ci distingue”. E’ un impegno forte, fondamentale, si ritiene, dato che la tecnologia ha sostituito tanto delle mansioni professionali, e quindi è sempre più necessario, essenziale, garantire che i progetti siano non solo esteticamente gradevoli, funzionali, ma soprattutto conformi alle normative vigenti. Per farlo ci vuole conoscenza e soprattutto passione. Un impegno, dunque, quello dello studio tecnico del Geometra Massimo D’andrea, a Venafro, nella redazione di progetti e pratiche edilizie; rilievi topografici e catastali con una corretta pianificazione territoriale con l’ausilio di strumenti moderni per garantire precisione e affidabilità. Consulenza tecniche e perizie in caso di controversie legali, per una valutazione lo stato degli immobili e le loro caratteristiche. E nella progettazione, sia che si tratti di un nuovo edificio o di una ristrutturazione, lo studio – ha sottolineato il professionista – elabora progetti che seguono le normative urbanistiche e di sicurezza, integrando aspetti estetici e funzionali, anche promuovendo pratiche edilizie sostenibili con progetti che rispettano l’ambiente. Uno studio tecnico di geometra – ha concluso Massimo D’Andrea – rappresenta una risorsa preziosa perché in primis deve instaurarsi un rapporto fiduciario con chiunque desideri intraprendere un progetto edilizio o ristrutturativo, aggiornamento dei dati catastali; comunicazioni con enti pubblici e amministrazioni locali, per esempio, ecco perché – chiosa il Geom. D’Andrea – il mio logo è “Geometri per passione”.