Un “rumor” che effettivamente in prospettiva fa rumore ! Una voce che, se fondata e concretizzata sino in fondo, smuove tanti venafrani, ora “attizzandoli” ora suscitando altro ! Trattasi di un possibile accoppiamento, o fusione se si preferisce, tra due potenziali candidati sindaci di Venafro per le imminenti elezioni amministrative cittadine del 14 a 15 maggio prossimi. I nostri cioè, sin qui con le personali maniche di camicie ripiegate per trovare “la quadra” dei rispettivi raggruppamenti e al lavoro per completare ognuno per se la lista da presentare entro le h 12.00 di domani 15 aprile alla sede municipale venafrana, i nostri -si diceva- non sarebbero più “fieri rivali” (fermo restando la proverbiale amicizia quali concittadini che si rispettano !) bensì alleati politici, confluendo entrambi in un’unica lista di candidati. Di chi trattasi, di grazia ? Premesso che il tutto è un “rumor” assolutamente ufficioso, e da ufficializzare eventualmente nella mattinata di domani sabato 15, i due protagonisti dell’abbinamento/fusione dell’ultima ora sarebbero il primario ortopedico dr. Enzo Bianchi e l’imprenditore edile Massimiliano Di Vito. Il dr. Bianchi, già sindaco di Venafro in precedenti legislature, sarebbe il candidato sindaco del nuovo raggruppamento in via di costituzione e l’imprenditore Di Vito si proporrebbe nella stessa lista quale candidato consigliere. Se tanto sarà, effettivamente la cosa appare grossa sotto il profilo politico/amministrativo venafrano ! Nelle prossime ore comunque l’eventuale “quadra” del discorso. Ammesso che tutto questo avvenga, e detto che le liste in gioco alle amministrative di Venafro saranno per legge tutte civiche dato il numero degli elettori venafrani, quale la collocazione politica del neo raggruppamento Bianchi ? Certamente dell’area di centrodestra ! Di conseguenza si prospetta un gran bel duello/confronto elettorale tra il centrodestra di Bianchi & C, il centrosinistra di Ricci & C. e le altre quasi certe formazioni in gioco di Viscione & C. e Ferreri & C., a loro volta civiche per legge. Qualcosa quindi progressivamente si chiarisce per l’appuntamento elettorale venafrano di metà maggio. E l’elettore prende man mano a indirizzare il proprio voto … !