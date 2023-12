di T.A.

ACCESE LE LUMINARIE DEI RESIDENTI DI VICO PARASACCO AL RIONE MERCATO

Il riscatto del centro storico ! Non trattasi di titolo di film o di altro di particolarmente eclatante, bensì solo dell’accensione delle luminarie natalizie e degli allestimenti dei residenti del Vico Parasacco, cuore del rione Mercato, il cosiddetto “Salotto Bello” della Venafro Antica, visto che Comune e Pro Loco hanno illuminato di festoni e lucette altri siti dell’abitato cittadino, “dimenticando” i quartieri storici, eccezion fatta per orsi ed abbellimenti luminosi su piazza Vittorio Veneto, ai piedi della Torre Medievale. Dal che la decisione degli abitanti di Parasacco, soliti abbellire periodicamente il loro storico vicolo, di mettere mano a tasca e volontà di fare per illuminare e rendere vivo per il Natale che è alle porte il loro angolo di residenza. Ne è scaturito un Parasacco bello a vedersi e nel quale è un piacere incamminarsi tra festoni, luminarie, abbellimenti ed addobbi di varia natura. In chiusura, la domanda di molti che pare di sentire : “Perché il vico si chiama Parasacco ?”. Nel passato -è la motivazione- scendendo copiosa l’acqua piovana dal sovrastante rione Colle, il rione più a nord dell’abitato e comprendente tra l’altro Castello Pandone, tutto quanto “Giove Pluvio”, mitico dio pagano della pioggia, mandava già dalla volta celeste, arrivava a tutta velocità sul sottostante rione Mercato, infilandosi nel vicolo in questione, oggi denominato “Parasacco”, e procurando problemi, danni e pericoli. I residenti del vicolo decisero allora di fermare l’acqua piovana in arrivo, posizionando all’ingresso del loro vico tanti appositi sacchi ripieni di stoffe, terra, pietre ed altro affinché l’acqua piovana non invadesse strada, abitazioni e fondaci. E da allora la conseguente denominazione storica di “Parasacco” del vico, che oggi non solo è asciutto ed assai vissuto, ma anche periodicamente abbellito e curato da quanti vi risiedono. E scusate se è poco …