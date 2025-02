di Redazione

Il Consiglio Comunale di Castel di Sangro ha preso una posizione netta, votando all’unanimità per la richiesta di ripristino della storica tratta ferroviaria che collega Sulmona a Castel di Sangro e da qui a Carpinone. Al momento, questa linea è limitata ai servizi turistici, mentre il comune mira a reintrodurre le corse regolari per il trasporto passeggeri. La decisione di riattivare la tratta ferroviaria non si basa solo sulla comodità dei viaggiatori, ma sottolinea anche l’importanza del servizio pubblico nel facilitare la mobilità delle comunità. Stando alle dichiarazioni del sindaco Angelo Caruso, la riduzione nell’uso di servizi ferroviari ha contribuito alla perdita di valore del concetto stesso di servizio pubblico tra la popolazione. E non solo, se si pensa che tale scelta potrebbe essere diretta espressione di un rafforzamento dell’identità territoriale e promozione delle bellezze della zona, da tempo trascurate, a favore di una mobilità stradale poco sostenibile. Questa trasformazione potrebbe, in futuro, attrarre nuove opportunità economiche e aumentare l’occupazione. Ecco, allora la brillante iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Castel Di Sangro che con queste premesse, ha fatto una richiesta formale alla Regione Abruzzo, a Trenitalia e a Rete Ferroviaria Italiana per concretizzare il ripristino delle corse sulla tratta Sulmona-Castel di Sangro-Carpinone. L’amministrazione pubblica sta cercando di stabilire un dialogo costruttivo con le entità competenti, per garantire un risultato positivo che possa beneficiare non solo la cittadinanza, ma anche l’intero comprensorio. Una iniziativa che dovrebbe vedere anche la partecipazione di altre istituzioni per dare maggior vigore all’interesse verso i trasporti ferroviari nelle aree interne, spesso trascurate rispetto alle grandi città.

fonte: www.gaeta.it