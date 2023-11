di T.A.

70 ANNI E PENSIONATO HA COPERTO 26,2 MIGLIA IN 5H 14’ E 48”

La vicenda socio/sportiva che segue, e che da giorni è simpaticamente in cronaca, riporta alla mente film ed epopee western degli anni ‘60 che tanto avvincevano. Tale riferimento per fare cronaca sul suo rientro in Italia, e particolarmente a Venafro in Molise proprio Comune di nascita e residenza assieme a moglie e figli, dell’amico 70enne Luigi Durante, ex commerciante nel settore elettrico ed oggi attivissimo pensionato. E’ appena rientrato dagli Usa Luigi dopo aver partecipato con entusiasmo, simpatia e voglia di esserci alla Maratona di New York di domenica scorsa 5 novembre, quale portacolori dell’Atletica Venafro assieme ad altro tesserato dello stesso club, Antonio Chiodi. Il pensionato aveva già corso nel 2022 la stessa maratona ed ha voluto bissarla per propria soddisfazione personale e per la voglia di esserci. Il piazzamento suo e dell’amico? Assolutamente l’ultima cosa ! L’importante era partecipare e tanto è avvenuto. Il venafrano ha impiegato cinque ore, 14 minuti e 48 secondi per coprire le 26,2 miglia (pari ad oltre 42 km !) della prova newyorkese, tagliando il traguardo sorridente ed assolutamente tranquillo. “Un’esperienza unica che prende tantissimo. Bella l’atmosfera, bello l’ambiente, bello il percorso !”, afferma il venafrano mentre mostra soddisfatto l’attestato con tanto di “Congratulations” consegnatogli a fine prova dagli organizzatori della ”New York City Marathon”. Ed allora complimenti sinceri Luigi e, dopo le meritate congratulazioni in lingua inglese, ecco qualcosa di analogo da parte degli amici di Venafro in lingue diverse : “CHAPEAU ET AD MAJORA” Luigi e rallegramenti per la tua meravigliosa voglia esistenziale !