Al riguardo le parole di Don Nello Bonato, titolare della Chiesetta dell’Acqua Zolfa nei cui pressi sorge il Monumento stile altoatesino, restaurato da Gianni Coia per i cent’anni della madre Antonietta

Da Don Nello Bonato, Parroco della Diocesi d’Isernia/Venafro e titolare della Chiesetta dell’Acqua Zolfa sulle colline dell’isernino, perviene il comunicato che segue. E’ relativo al Monumento alla Croce fatto realizzare un ventennio addietro su Collevavuso dallo stesso uomo di chiesa d’intesa coi fedeli del posto ad attestare la fede comune. Il comunicato di Don Bonato : “Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti in questa piazzetta di Collevavuso, oggi 19 febbraio 2023, per onorare e benedire la Croce, su cui è posto Gesù Cristo, nostro Salvatore. Questo Crocifisso, del tipo “Alto Atesino”, simbolo e mistero della nostra salvezza, è stato voluto da me, Don Gaetano Bonato, e da tanti fedeli devoti, e benedetto nel pomeriggio del 9 novembre del 2003 dopo la Santa Messa, celebrata proprio in questo luogo, con la partecipazione di tantissimi fedeli. A causa del deterioramento del legno della croce, è stato necessario il restauro del legno. E Gianni Coia, in ringraziamento a Dio, Santissima Trinità, per i 100 anni della sua mamma Antonietta, compiuti il 13 febbraio 2024, a sue spese, lo ha fatto restaurare. Oggi viene benedetto … alla vostra presenza e devozione. Possa il Signore volerci bene e benedirci. Don Gaetano Bonato”. Il prosieguo del messaggio dell’uomo di chiesa, originario del Veneto e sin da giovane stabilitosi in Molise (oggi vive a Pesche) per la sua missione pastorale : “Domani 19 febbraio, dopo la Santa Messa domenicale delle ore 10,30 nella chiesetta di Acqua Zolfa, ci rechiamo nella piazzetta per la benedizione. Raccomando viva devozione e partecipazione. Lieta giornata. Don Gaetano Bonato e sorella Genoveffa”.